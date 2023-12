Ganz schlecht UCB ADR!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Ucb-Aktie hat eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt, dass das Unternehmen seinen Aktionären im Vergleich zur Branche höhere Dividenden ausschüttet. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine positive Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Ucb-Aktie (72,56 EUR) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (79,65 EUR) liegt, was einer Differenz von -8,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Allerdings zeigt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, dass der letzte Schlusskurs (71,9 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Ucb-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,73 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung gegenüber der Ucb-Aktie in den sozialen Medien ist überwiegend negativ, was zu einer negativen Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild der Ucb-Aktie. Während die Dividendenpolitik und die Rendite positiv bewertet werden, zeigt die technische Analyse gemischte Ergebnisse und die Stimmung in den sozialen Medien ist negativ. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.