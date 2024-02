Ganz schlecht Tuniu!

In den letzten Wochen wurde bei Tuniu eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Diese negative Entwicklung wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Tuniu liegt bei 0 Prozent, was 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tuniu derzeit bei 1,13 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 0.652 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -42,3 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da die Differenz bei -2,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tuniu eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tuniu daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.