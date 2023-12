Ganz schlecht Texas Pacific Landration!

Die Texas Pacific Land-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1631,83 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1546,12 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -5,25 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1743,38 USD, was einer Distanz von -11,31 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 12 Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Texas Pacific Land diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der Texas Pacific Land liegt bei 62,76, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 beträgt 64 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.