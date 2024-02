Ganz schlecht Telesat!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator, wenn es um die Beurteilung einer Aktie geht. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Telesat diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich positiver und negativer Themen rund um Telesat jedoch eher gering. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte Telesat jedoch nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 70,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass Telesat überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54, was auf eine neutrale Bewertung für Telesat hindeutet.

Bei der Betrachtung trendfolgender Indikatoren zeigt sich, dass die Telesat-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem jeweiligen gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Telesat-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des Sentiments und Buzz im Netz, des RSI und der trendfolgenden Indikatoren.