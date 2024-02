Ganz schlecht Tabcorp HoldingsADR!

Der Relative Strength Index (RSI) wird als Indikator in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Tabcorp-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Perspektive. Auf dieser Basis ist die Tabcorp-Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Tabcorp somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Tabcorp haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher erhält Tabcorp in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Tabcorp in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV für Tabcorp beträgt 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Tabcorp daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Tabcorp mit einer Ausschüttung von 4,16 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,47 % für Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,31 Prozentpunkten wird die Einstufung als "Neutral" abgeleitet.