Ganz schlecht Synthetic Biologics!

Die Theriva Biologics-Aktie hat in verschiedenen Analysebereichen "Schlecht"-Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was von der Redaktion als negativ bewertet wird. Die Dividendenrendite wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt, was zu einer Bewertung von 0 Prozent führt.

Auch im Bereich Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Theriva Biologics in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Theriva Biologics-Aktie mit 0,45 USD inzwischen -4,26 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -18,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume also als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Theriva Biologics-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten. Auf Basis des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis ist die Aktie hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Theriva Biologics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.