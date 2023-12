Ganz schlecht Symphony!

Die aktuelle Analyse der Symphony -Hong Kong-Aktie zeigt gemischte Signale. Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war im Durchschnitt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Symphony -Hong Kong im Vergleich zur Branche Spezialität Einzelhandel eine niedrigere Rendite aus. Mit 0,59% liegt sie 4,74 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. In den letzten 200 Tagen lag die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -2,27 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch ein neutrales Bild.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Symphony -Hong Kong-Aktie, mit neutralen Einschätzungen in verschiedenen Bereichen, aber auch einigen schlechten Bewertungen. Anleger sollten diese Analyse bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.