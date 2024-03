Ganz schlecht Sunvim!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Sunvim wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da es deutlich weniger Aktivität gab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch die Redaktion zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung kam. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens Sunvim, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sunvim derzeit bei 4,67 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,1 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -12,21 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist derzeit einen Stand von 4,55 CNH auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Sunvim ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,44 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt der genaue Abstand bei 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.