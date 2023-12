Ganz schlecht Stuhini Exploration!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Stuhini Exploration-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 90, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 52,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Stuhini Exploration nach RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Stuhini Exploration verläuft derzeit bei 0,3 CAD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs liegt mit 0,185 CAD 38,33 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,2 CAD, was einer Differenz von -7,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher auch hier "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Stuhini Exploration in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In den letzten Wochen wurde auch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Zwar gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, jedoch wurden insgesamt positive Auffälligkeiten registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Stuhini Exploration für diese Stufe daher ein "Gut".