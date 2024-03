Ganz schlecht Stifel!

Weitere Suchergebnisse zu "Stifel Financial Corp":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stifel liegt bei einem Wert von 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,06 (Kapitalmärkte) unterdurchschnittlich ist. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Stifel unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Stifel durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysten haben Stifel in den letzten 12 Monaten 2 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Stifel, jedoch erwarten Analysten eine Kursentwicklung von 8,12 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 81 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Stifel-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI von 80,66 Punkten deutet darauf hin, dass die Stifel-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 von 48,93 zeigt hingegen an, dass Stifel weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Stifel daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.