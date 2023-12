Ganz schlecht Starrise Media!

Die Dividendenrendite der Aktie von A Metaverse beträgt derzeit 0 Prozent, was in Relation zum Aktienkurs steht und üblicherweise in Prozent angegeben wird. Diese Rendite liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von A Metaverse als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte A Metaverse eine Performance von -75 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um -12,79 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -62,21 Prozent führt. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,29 Prozent erzielte, liegt A Metaverse um 65,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält A Metaverse eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A Metaverse beträgt derzeit 15,33, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von A Metaverse über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Zudem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen. Basierend auf diesen Faktoren erhält A Metaverse in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".