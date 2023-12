Ganz schlecht Sorrento Therapeutics!

Sorrento Therapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,39 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -97,03 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Sorrento Therapeutics um 89,72 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sorrento Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,21 USD, während der Kurs der Aktie (0,12 USD) um -42,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,06 USD, was einer Abweichung von +100 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Sorrento Therapeutics in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Auch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über das Unternehmen.

Jedoch wurde über Sorrento Therapeutics in den letzten Wochen weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Sorrento Therapeutics im Vergleich zur Branche und zum Sektor unterperformt, technisch betrachtet jedoch neutral eingestuft wird. Das Anleger-Sentiment ist größtenteils positiv, während die allgemeine Aufmerksamkeit für die Aktie abnimmt.