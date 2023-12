Ganz schlecht Sinomine Resource!

Die Sinomine Resource-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 35,2 CNH liegt 22,76 Prozent unter dem GD200 von 45,57 CNH, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu ist der GD50 mit einem Kurs von 36,44 CNH nur 3,4 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sinomine Resource-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Sinomine Resource-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 28,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance der Aktie um 28,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hingegen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Sinomine Resource-Aktie in den letzten Wochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von Sinomine Resource somit mit einem "Gut" bewertet.