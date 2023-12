Ganz schlecht Sino United Worldwide!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Suic Worldwide-Aktie haben sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Dies spiegelt sich in einem weiteren "Schlecht"-Rating wider.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suic Worldwide liegt bei 47,03, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25 von 44 deutet auf eine neutrale Marktsituation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suic Worldwide bei 693,18, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Suic Worldwide bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,29 Prozentpunkten. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.