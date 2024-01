Ganz schlecht Sichuan Chengfei Integration!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Sichuan Chengfei Integration können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sichuan Chengfei Integration in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Um zu beurteilen, ob die Sichuan Chengfei Integration-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 67,9, was bedeutet, dass Sichuan Chengfei Integration hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Chengfei Integration-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,93 CNH. Der letzte Schlusskurs (17,91 CNH) weicht somit -14,43 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 161,69 als "Neutral" eingestuft, da sie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 0.