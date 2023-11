Ganz schlecht Shoals Technologies!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Shoals ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Diskussionen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Shoals-Aktie am letzten Handelstag bei 13,74 USD lag, was einem Unterschied von -35,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 21,21 USD entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,96 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs darunter (-13,91 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Shoals-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 5 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen für die Shoals-Aktie abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Bewertung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 111,06 Prozent entspricht, weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Shoals derzeit als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt in unserer Analyse.