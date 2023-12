Ganz schlecht Shenzhen Selen Science!

Die Xinlun New Materials-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,64 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 3,38 CNH, was einem Unterschied von -7,14 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,73 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-9,38 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Xinlun New Materials ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien dominierten in den vergangenen Wochen jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Xinlun New Materials liegt bei 0 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 1 Prozent, wodurch die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Xinlun New Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt sie damit 9,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 0,56 Prozent um 11,06 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

