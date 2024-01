Ganz schlecht Shenzhen Jinjia!

Das Shenzhen Jinjia Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 179, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) in etwa dem Durchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Shenzhen Jinjia liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Shenzhen Jinjia, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem neutralen Gesamtbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Jinjia derzeit bei 6,4 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt mit 5,34 CNH um -16,56 Prozent unter der GD200. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein negativer Trend, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein negatives Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.