Ganz schlecht SharpADR!

Der Aktienkurs von Sharp -Japan zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 3,16 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,29 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sharp -Japan mit 15,13 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Sharp -Japan mit 14,18 weit niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 54,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sharp -Japan liegt bei 86,54, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 78,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sharp -Japan eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sharp -Japan daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.