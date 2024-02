Ganz schlecht Shanghai Kehua Bio Engineering!

Die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie hat in verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedliche Ergebnisse erzielt. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 6,24 Prozent, was 4,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse, wobei der RSI7 eine "Neutral"-Bewertung und der RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der geringen Diskussionsintensität und der negativen Veränderung der Stimmungsrate. Insgesamt wird die Shanghai Kehua Bio-engineering-Aktie als "Schlecht"-Wert bewertet.

