Ganz schlecht Shandong Chenming Paper Holdings!

Die Shandong Chenming Paper wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,25 HKD, während der Aktienkurs bei 1,74 HKD um -22,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,9 HKD ergibt eine Abweichung von -8,42 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) des Shandong Chenming Paper liegt bei 23,81, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 69,74, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shandong Chenming Paper gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung hat die Kommunikation im Netz wenig Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Damit ist Shandong Chenming Paper insgesamt als "Schlecht" einzustufen.