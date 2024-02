Ganz schlecht Seer Registered (A)!

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen beruht nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Seer in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Erkenntnisse überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Seer angesprochen. Aufgrund dieser Beurteilung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Eine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz kann genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Seer wurde in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Gut". Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Dies bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Seer daher in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Seer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,75 USD mit dem aktuellen Kurs (1,57 USD) eine Abweichung von -42,91 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht". Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 1,75 USD ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,29 Prozent Abweichung). Die Seer-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Seer-Aktie hat einen Wert von 77, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58,91, was bedeutet, dass Seer hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 14 Tage. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Seer.