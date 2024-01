Ganz schlecht Sea!

Die technische Analyse der Sea-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 52,09 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 37,15 USD liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 38,3 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sea-Aktie liegt bei 60,51, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Sea-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Sea-Aktie ist positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen der letzten Tage. Dahingegen hat sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral. Insgesamt erhält die Sea-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Sea-Aktie sich in einem neutralen Trend befindet, während der RSI und die Anlegerstimmung gemischte Signale senden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weiteren Entwicklungen auf den Kurs auswirken werden.