Ganz schlecht Sayona Mining!

Die Sayona Mining liegt mit einem Kurs von 0,06 AUD derzeit 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Hingegen wird auf Basis der vergangenen 200 Tage die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -60 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Sayona Mining unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,43, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es bei Sayona Mining keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Sayona Mining daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Sayona Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.