Ganz schlecht Satori Resources!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Canadian Gold liegt bei 80 und wird daher als "überkauft" eingestuft, was als "Schlecht" angesehen wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Insgesamt wird die Bewertung des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich in den letzten beiden Wochen die negativen Meinungen über Canadian Gold. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend negativ diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Das Internet kann die Stimmung rund um Aktien verstärken oder sogar ändern. Bei Canadian Gold wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Canadian Gold-Aktie von 0,145 CAD um 34,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,17 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.