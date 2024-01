Ganz schlecht Salesforce!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmungslage unter den Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Diese langfristige Stimmungssituation ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Veränderung der Stimmung. Wenn wir uns die Aktie von Salesforce ansehen, können wir feststellen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf diese Aktie unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt geben wir der Aktie von Salesforce in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, so hat Salesforce derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,25%. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenrendite erhält die Salesforce-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Wenn wir den Aktienkurs von Salesforce mit anderen Aktien aus der "Software"-Branche vergleichen, sehen wir eine Performance von 90,96 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Dies bedeutet eine Outperformance von +79,9 Prozent im Branchenvergleich. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Salesforce in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Darüber hinaus wurden in den sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Salesforce diskutiert. Aus dieser Analyse ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen liefert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt muss Salesforce in Bezug auf die Stimmungslage als "Schlecht" eingestuft werden.