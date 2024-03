Ganz schlecht SPI Energy!

Die Spi Energy-Aktie wird derzeit technisch analysiert und zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,93 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,619 USD ergibt einen Abstand von -33,44 Prozent, was auf eine negative Entwicklung hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,66 USD ergibt sich mit -6,21 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet die Bewertung daher "Schlecht" basierend auf diesen beiden Zeiträumen.

Die Anleger-Stimmung bei Spi Energy ist hingegen positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegen in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Äußerungen und Meinungen. Daraus ergibt sich eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich fällt die Spi Energy-Aktie jedoch negativ auf. Mit einer Rendite von -50,48 Prozent in der "Informationstechnologie"-Branche liegt sie deutlich unter dem Durchschnitt von 53 Prozent. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine Rendite von 8,34 Prozent verzeichnet, liegt Spi Energy mit 58,83 Prozent deutlich darunter. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt hingegen eine Verbesserung. Die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Spi Energy-Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Gut" bewertet.