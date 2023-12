Ganz schlecht Rea Holdings - 9% Prf Perpetual Gbp 1!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Rea diskutiert, wobei weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rea aktuell bei 75,43 GBP liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 69,5 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -7,86 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 66,78 GBP, was einer Abweichung von +4,07 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Investoren, die in die Aktie von Rea investieren, können derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was einen geringeren Ertrag von 3,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Rea zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 90 liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, wobei die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Rea.