Ganz schlecht Qlife Holding AB!

Der Sentiment und Buzz um die Qlife-Aktie haben in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führte. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine "Schlecht"-Bewertung mit einem Wert von 77,78. Für 25 Tage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung mit einem RSI25-Wert von 54,84. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, sowohl für die letzten 200 Handelstage (Unterschied -81,91 Prozent) als auch für die letzten 50 Handelstage (Abweichung -33,67 Prozent).

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kommunikation im Netz, der Relative Strength Index, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Einstufung für die Qlife-Aktie führen.