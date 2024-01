Ganz schlecht Pulmatrix!

In den letzten zwei Wochen wurde Pulmatrix von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen ergab, dass in dieser Zeit überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich für Pulmatrix eine insgesamt positive Einschätzung. Von den 1 abgegebenen Bewertungen waren 1 positiv und 0 neutral. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pulmatrix liegt bei 10 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 412,82 Prozent entspricht. Daher erhalten die Aktie das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Pulmatrix von 1,95 USD inzwischen +3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -19,75 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Pulmatrix konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Pulmatrix daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.