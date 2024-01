Ganz schlecht Prudential!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Die Prudential-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Performance und Bewertung. In Bezug auf ihre Dividendenrendite von 1,79 Prozent liegt sie 3,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird. Dieser Wert setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Prudential-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 25,63 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 54 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutralen" Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Prudential-Aktie mit 21,5 um 41 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche (15,27). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete die Prudential-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,71 Prozent, was 13,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 3,23 Prozent, wobei die Prudential-Aktie aktuell 19,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Prudential-Aktie also gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenpolitik, technische Analyse, fundamentale Bewertung und Aktienkursentwicklung. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.