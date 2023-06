Ganz schlecht Polaris Industries!

Weitere Suchergebnisse zu "Polaris":

An der Börse New York notiert die Aktie Polaris am 26.06.2023, 18:05 Uhr, mit dem Kurs von 117.3 USD. Die Aktie der Polaris wird dem Segment "Freizeitartikel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Polaris nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,58. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Polaris zahlt die Börse 9,58 Euro. Dies sind 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 70,6. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Polaris-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,48 Prozent und liegt damit 31,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 34,08). Die Polaris-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.