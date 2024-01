Ganz schlecht Pioneer Power!

Die Pioneer Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 130,2 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -2174,77 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 1253,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Pioneer Power beträgt derzeit 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Aufgrund der Differenz von 16,95 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie der Pioneer Power auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 Gut-Bewertung und keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen. Auch für den letzten Monat gab es keine Schlecht-Bewertungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das Kursziel wird im Mittel auf 12 USD geschätzt, was einer Erwartung in Höhe von 109,06 Prozent entspricht.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Pioneer Power derzeit bei 32,61, was über dem Branchendurchschnitt von 31,35 liegt. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.