Ganz schlecht Phillips!

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Aktie von Phillips wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Phillips war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daher erhält die Aktie von Phillips bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Wer aktuell in die Aktie von Phillips investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,81 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 24,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Phillips-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen.

Im Branchenvergleich erzielte Phillips eine Outperformance von +7,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Performance von Phillips um 7,51 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.