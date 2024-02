Ganz schlecht Petroleo Brasileiro - Petrobras!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Petroleo Brasileiro befindet sich derzeit in einer schlechten Position, was die technische Analyse betrifft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 16,34 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -5,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 15,34 EUR, was einer Abweichung von +1,04 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Petroleo Brasileiro ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Petroleo Brasileiro liegt bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 36,36 und der RSI25 bei 47,27, was zu einem Gesamtranking als "Neutral" führt.