Ganz schlecht Petroleo Brasileiro - Petrobras!

Derzeit hat die Aktie von Petroleo Brasileiro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3, was bedeutet, dass die Börse 3,91 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 85 Prozent weniger und daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Petroleo Brasileiro-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,07 EUR lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 14,4 EUR, was einem Unterschied von -10,39 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht, da die Schlusskurse jeweils unter dem Durchschnitt liegen.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 2, was einer negativen Differenz von -25,71 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Petroleo Brasileiro eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Petroleo Brasileiro-Aktie liegt bei 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutralere Position und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung für die Petroleo Brasileiro-Aktie.