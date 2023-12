Ganz schlecht Oriental Payment Group Holdings Ltd!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Relation zur Gesamtbewegung. Der RSI der Oriental Payment liegt bei 66,67 und wird daher als "Neutral" eingestuft, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für die Oriental Payment-Aktie, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der aktuelle Kurs der Oriental Payment 0,083 HKD, was einer Entfernung von -44,67 Prozent vom GD200 (0,15 HKD) entspricht und somit als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,09 HKD, was zu einem Abstand von -7,78 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Oriental Payment-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite der Oriental Payment-Aktie beträgt 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 5,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Diese Bewertung basiert darauf, dass die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Oriental Payment in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -42,61 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit -42,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Oriental Payment-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.