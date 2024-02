Ganz schlecht Olin!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Olin zeigt einen Wert von 34,97, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Dieser Wert wird durch die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen indiziert. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 48, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Olin-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,98 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 812,65 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt von 797,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in den vergangenen Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität bezüglich der Olin-Aktie festgestellt, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Olin liegt derzeit bei 1,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8328,93 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt wird die Aktie von Olin basierend auf diesen Kriterien als "Schlecht" bewertet.