Ganz schlecht OM Holdings!

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Om wird durch die Diskussionsintensität im Netz beeinflusst. In den vergangenen Monaten war die Aktivität im Netz auf üblichem Niveau, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für Om.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Om als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 64 auf, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Om-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Om-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.