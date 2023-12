Ganz schlecht Nokia!

Weitere Suchergebnisse zu "Nikon":

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Kommunikation im Internet. Im Falle von Nokia zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was die Bewertung weiterhin beeinträchtigt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nokia im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie eine Unterperformance von 9,86 Prozent darstellt. Auch innerhalb der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die Rendite mit -24,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nokia-Aktie der letzten 200 Handelstage um -15,45 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls ein negatives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Aktienkurs von Nokia. Die überwiegende Anzahl von Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen waren negativ, was zu der Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings wurden auch sieben Handelssignale ermittelt, von denen fünf als gut und zwei als schlecht bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Insgesamt ist die Aktie von Nokia bezüglich der Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

