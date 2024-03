Ganz schlecht Nine Entertainment Co. Holdings!

Die Stimmung rund um die Aktie von Nine Entertainment wird einerseits durch Analysen aus Bankhäusern und andererseits durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Nach einer Untersuchung der Beitragsanzahl und der Diskussionsintensität ergibt sich ein eher unterdurchschnittliches Bild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nine Entertainment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich hingegen eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Nine Entertainment. Die vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,71 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der 25-Tage-RSI von 65,24 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Nine Entertainment.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".