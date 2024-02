Ganz schlecht NextEra Energy!

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nextera Energy diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret wurde ein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nextera Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 56,23 USD weicht somit um 14,23 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird ein Abweichen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nextera Energy-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nextera Energy bei 27,88 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 130,52 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Nextera Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,97 Prozent erzielt, was 22,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -5,07 Prozent, und Nextera Energy liegt aktuell 22,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.