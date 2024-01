Ganz schlecht Newton!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen gegenüber Newton grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Newton daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Nach diesem Indikator ist Newton mit einem Wert von 106,95 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,23, was einen Abstand von 126 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Newton 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Die durchschnittliche Dividendenrendite dieser Branche liegt bei 6 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Newton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,51 Prozent im Branchenvergleich für Newton bedeutet. Im "Industrie"-Sektor hatte die mittlere Rendite -5,01 Prozent im letzten Jahr. Newton lag 18,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.