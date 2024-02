Ganz schlecht Newell Brands!

Die Newell Brands-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,67 USD liegt, was einer Abweichung von -11,94 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,36 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,25 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Newell Brands laut langfristiger Beobachtungen im Netz nur wenig Aktivität gezeigt. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhält Newell Brands daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Newell Brands mit 3,3 Prozent 12,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Daher wird das Wertpapier als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysten bewerten die Newell Brands-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 12,25 USD, was einem Aufwärtspotential von 59,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Newell Brands daher eine "Gut"-Bewertung im Bereich der Analysteneinschätzung.