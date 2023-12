Ganz schlecht New Concept Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Für die New Concept Energy-Aktie ergibt sich ein RSI von 50, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnete New Concept Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -10,95 Prozent. Auch im Vergleich zum "Immobilien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 12,39 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die New Concept Energy-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage unter diesem liegt. Daher wird die Aktie in beiden Fällen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.