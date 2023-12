Ganz schlecht Netflix!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Bewertung der Netflix-Aktie basierend auf Sentiment und Buzz zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung der Netflix-Aktie zeigt eine überwiegend neutrale langfristige Einstufung, basierend auf den Bewertungen von 17 Gut, 12 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das aktuelle Kursziel liegt im Mittel bei 408,7 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -11,73 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

Die technische Analyse zeigt eine positive Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs der Netflix-Aktie über dem Trendsignal liegt, sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50. Insgesamt entspricht dies einer "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Sentiment, Analysteneinschätzung und technischer Analyse eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung der Netflix-Aktie.