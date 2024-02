Ganz schlecht Neometals!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen vermehrt negative Kommunikation zu verzeichnen war. In jüngster Zeit hat sich jedoch die Gesprächsdynamik der Anleger hauptsächlich auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Neometals konzentriert. Als Folge davon wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Neometals mit einer Ausschüttungsquote von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,37 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 6,37 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Neometals weist mit einem KGV-Wert von 38,67 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens, da das Branchen-KGV bei 46,5 liegt und somit eine Differenz von 17 Prozent besteht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Neometals-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,41 AUD) erheblich vom letzten Schlusskurs (0,145 AUD) um -64,63 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 AUD) weist eine Differenz zum letzten Schlusskurs (-34,09 Prozent) auf, wodurch die Neometals-Aktie erneut ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Neometals-Aktie somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.