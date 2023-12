Ganz schlecht NTG Clarity Networks!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Ntg Clarity Networks liegt der RSI-Wert derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu einer negativen Stimmung bei Ntg Clarity Networks festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien und führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Gleichzeitig wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird Ntg Clarity Networks daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Ntg Clarity Networks im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,67 Prozent erzielt, was 9,57 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" von 7 Prozent liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,67 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Ntg Clarity Networks derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,89 %. Diese Differenz führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Ntg Clarity Networks derzeit als neutral eingestuft wird, wobei das Sentiment und die Dividendenrendite als negativ bewertet werden. Die Aktie zeigt jedoch eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.