Ganz schlecht Motic Electric!

Die technische Analyse der Motic Xiamen Electric-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,95 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,11 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 12,42 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -10,63 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Motic Xiamen Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,53 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 32,81 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Motic Xiamen Electric eine Dividendenrendite von 0,96 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,53 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".