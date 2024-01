Ganz schlecht Mitsubishi Jidosha Kogyo!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung von Mitsubishi Motors wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Mitsubishi Motors.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Mitsubishi Motors bei 462,6 JPY liegt, was einer Entfernung von -10,5 Prozent vom GD200 (516,88 JPY) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 474,21 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Mitsubishi Motors-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mitsubishi Motors-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Mitsubishi Motors nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch ergaben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Mitsubishi Motors.